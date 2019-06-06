В НБУ объяснили майское проседание курса гривни

В целом с начала года курс гривни укрепился на 3%, но по итогам мая он девальвировал на 1,4%. Об этом сегодня, 6 июня, на брифинге сказал глава Национального банка Украины Яков Смолий.

По его словам, снижение курса гривни произошло под влиянием нескольких факторов. Во-первых, в информационном пространстве активно распространялись спекуляции на тему внешнего государственного долга.

Во-вторых, было отложено обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда до момента формирования нового правительства.

Смолий также отметил, что на курс повлияли и судебные разбирательства вокруг денационализации ПриватБанка. "В-третьих, мы продолжаем наблюдать, как выносятся судебные решения и подаются судебные иски, которые ставят под сомнение последовательную политику Национального банка по обеспечению стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы. Такие судебные решения и иски усиливают угрозы для финансовой стабильности", - сказал Смолий.