В НБУ объяснили, за счет чего укрепляется гривня

Украинская гривна укрепляется за счет значительных объемов покупки нерезидентами гривневых гособлигаций. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на интервью руководителя проектов и программ Департамента открытых рынков НБУ Эмала Бахтари.

Кроме этого, по его словам, курс гривны укрепляет благоприятная ситуация на рынке.

"Импортные товары, в частности нефть и газ, которые покупает Украина, подешевели. А для экспорта, который мы продаем, это очень хорошие условия. В этом году рекордный урожай. Также у металлургов очень хорошие объемы валютной выручки", - сказал Бахтари.

Второй фактор - рост выручки украинских IT компаний за счет чего на рынке становится больше валюты, указал он.

"Новый фактор, который поддерживает курс в этом году, - это значительные объемы покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг. С начала года объем вложений вырос в 15 раз и сейчас держится на уровне около 97 млрд грн", - добавили в НБУ.