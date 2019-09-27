В НБУ объяснили, за счет чего укрепляется гривня

Украинская гривна укрепляется за счет значительных объемов покупки нерезидентами гривневых гособлигаций. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на интервью руководителя проектов и программ Департамента открытых рынков НБУ Эмала Бахтари.
Кроме этого, по его словам, курс гривны укрепляет благоприятная ситуация на рынке.
"Импортные товары, в частности нефть и газ, которые покупает Украина, подешевели. А для экспорта, который мы продаем, это очень хорошие условия. В этом году рекордный урожай. Также у металлургов очень хорошие объемы валютной выручки", - сказал Бахтари.
Второй фактор - рост выручки украинских IT компаний за счет чего на рынке становится больше валюты, указал он.
"Новый фактор, который поддерживает курс в этом году, - это значительные объемы покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг. С начала года объем вложений вырос в 15 раз и сейчас держится на уровне около 97 млрд грн", - добавили в НБУ.
На утро, 27 сентября, курс доллара, по расчетам НБУ, составил 24,19 грн. Практически на этом же уровне открылся межбанк 26 сентября и закрылся 25-го, хотя на наличном рынке – доллар покупали в среднем по 23,97, а продавали на 30-40 копеек дороже. Подробнее о том, что происходит с курсом гривни: покупать или бежать продавать, вы можете прочитать тут>>>.