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В НБУ объяснили, за счет чего укрепляется гривня

В НБУ объяснили, за счет чего укрепляется гривня
27.09.2019, 10:45

В НБУ назвали три фактора, которые благоприятно влияют на курс нацвалюты

Украинская гривна укрепляется за счет значительных объемов покупки нерезидентами гривневых гособлигаций. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на интервью руководителя проектов и программ Департамента открытых рынков НБУ Эмала Бахтари.

Кроме этого, по его словам, курс гривны укрепляет благоприятная ситуация на рынке.

"Импортные товары, в частности нефть и газ, которые покупает Украина, подешевели. А для экспорта, который мы продаем, это очень хорошие условия. В этом году рекордный урожай. Также у металлургов очень хорошие объемы валютной выручки", - сказал Бахтари.

Второй фактор - рост выручки украинских IT компаний за счет чего на рынке становится больше валюты, указал он.

"Новый фактор, который поддерживает курс в этом году, - это значительные объемы покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг. С начала года объем вложений вырос в 15 раз и сейчас держится на уровне около 97 млрд грн", - добавили в НБУ.

  • На утро, 27 сентября, курс доллара, по расчетам НБУ, составил 24,19 грн. Практически на этом же уровне открылся межбанк 26 сентября и закрылся 25-го, хотя на наличном рынке – доллар покупали в среднем по 23,97, а продавали на 30-40 копеек дороже. Подробнее о том, что происходит с курсом гривни: покупать или бежать продавать, вы можете прочитать тут>>>.

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