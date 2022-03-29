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В НБУ прокомментировали введение российского рубля на временно оккупированных территориях

29.03.2022, 10:32
В НБУ прокомментировали введение российского рубля на временно оккупированных территориях - Фото
Фото: depositphotos.com

Введение в обращение российского рубля на временно захваченных территориях Украины – это дерзкое нарушение Россией и Центробанком РФ международных конвенций. Об этом сообщили в НБУ.

Национальный банк Украины считает недопустимыми действия РФ по ограничению оборота наличной и безналичной гривни и введению в обращение российского рубля на временно не контролируемых украинскими властями территориях или находящихся под угрозой захвата, в частности Запорожской и Херсонской областей.

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В НБУ подчеркнули, что выпуск и обращение на территории Украины других денежных единиц, а также использование денежных суррогатов как средства платежа запрещаются.

Банковская система Украины может осуществлять надлежащее обслуживание населения, а Национальный банк и банки – продолжать обеспечивать обращение гривни на временно захваченных территориях в соответствии с законодательством Украины.

Действия российских захватчиков по ограничению обращения наличной и безналичной гривни и попытке введения оборота российского рубля на временно захваченных территориях Украины нарушают нормы международного права.

  • 12 марта оккупанты планировали провести в Херсоне фейковый "референдум" за "народную республику", но депутаты облсовета провели экстренное заседание и приняли "обращение о том, что "Херсонская область – это Украина" и никакой псевдореспублики на территории области не будет". 
  • 22 марта Сергей Хлань сообщал в своем Facebook, что оккупанты намерены заставлять принимать рубли в магазинах и, вероятно, выплачивать в них зарплаты "новой администрации".

Читайте также: Как Херсон выгрызает свою землю у оккупантов – о митингах и ситуации в городе от очевидцев

Наталия Софиенко
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российские рубли НБУ
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