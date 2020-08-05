В НБУ создали комитет по надзору за рынком небанковских финансовых услуг

В Национальном банке Украины создан Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности небанковских финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба НБУ, комитет будет регулировать деятельность небанковских финансовых учреждений.

До этого в Нацбанке работал комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем. Но из-за различий между банковскими и небанковскими составляющими рынка регулятор разделил надзорные функции.

"Отныне основные надзорные полномочия по небанковским финансовым учреждениям будет реализовывать Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности небанковских финансовых услуг", - уточнили в НБУ.

Комитет имеет право регистрировать и выдавать лицензии финансовым учреждениям и другим участникам небанковского финансового рынка; согласовывать или отказывать в покупке того или иного финучреждения; наказывать за нарушения в сфере защиты прав потребителей и нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Комитет состоит из восьми членов - председатель комитета – замглавы НБУ; двух заместителей председателя комитета - директора Департамента надзора за страховым рынком и директора Департамента лицензирования; и пяти членов комитета - пять членов комитета - директора профильных департаментов, которые занимаются небанковскими финансовыми учреждениями.

Богдан Заика

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