В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом 280 млн грн: фото

В Одессе обнаружили и пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в более 280 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратура Одесской области.

Центр предоставлял функционирующим компаниям услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.

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Общий объем проконвертированных средств за 2018-2019 годы составляет более 280 млн грн, утверждает прокуратура.

В результате обысков помещениях и офисах дельцов правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

Банковские счета фирм с признаками фиктивности были арестованы по решению суда. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.