В Польше отменяют подоходный налог для молодежи

Правительство и Министерство финансов Польши приняли декларацию, согласно которой лица в возрасте до 26 лет не будут платить подоходный налог. Соответствующий проект принял Совет министров, передает Радио Польша.

Заместитель министра финансов Польши Петр Новак заявил, что молодые люди ощутят действие этой налоговой льготы.

"Это довольно значительная льгота, поскольку, если посчитать, сколько денег ежегодно будет оставаться в ваших кошельках, то де-факто можно сказать, что, как минимум, так называемая тринадцатая зарплата. Если кто-то зарабатывает минимальную зарплату, то есть 2250 злотых (15 760 грн. - Ред.) без вычета налогов, то за год он сможет сэкономить более 1600 злотых (11 200 грн. - Ред.)", - сказал вице-министр.

Он также добавил, что еще больше удастся сэкономить тем, кто зарабатывают больше. "Если мы говорим о средней заработной плате, которая составляет 4765 злотых, то за год в кошельке останется около 4600 злотых. Можно сказать, что это больше тринадцатой зарплаты. С этой точки зрения, это очень революционное изменение в нашей стране", - отметил Новак.

Ранее сообщалось, что каждая пятая польская компания сотрудничает с украинцами. По данным Офиса соцобеспечения Польши на конец марта, две трети из более 600 000 иностранцев приехали из Украины. Сейчас безработица в стране находится на рекордно низком уровне - 3,8%, а с 2017 года экономический рост колеблется на отметке в 5%.