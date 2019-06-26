Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.06.2019, 11:19

В Польше отменяют подоходный налог для молодежи

В Польше отменяют подоходный налог для молодежи

Молодые люди до 26 лет не будут платить подоходный налог

Правительство и Министерство финансов Польши приняли декларацию, согласно которой лица в возрасте до 26 лет не будут платить подоходный налог. Соответствующий проект принял Совет министров, передает Радио Польша.

Заместитель министра финансов Польши Петр Новак заявил, что молодые люди ощутят действие этой налоговой льготы.

"Это довольно значительная льгота, поскольку, если посчитать, сколько денег ежегодно будет оставаться в ваших кошельках, то де-факто можно сказать, что, как минимум, так называемая тринадцатая зарплата. Если кто-то зарабатывает минимальную зарплату, то есть 2250 злотых (15 760 грн. - Ред.) без вычета налогов, то за год он сможет сэкономить более 1600 злотых (11 200 грн. - Ред.)", - сказал вице-министр.

Он также добавил, что еще больше удастся сэкономить тем, кто зарабатывают больше. "Если мы говорим о средней заработной плате, которая составляет 4765 злотых, то за год в кошельке останется около 4600 злотых. Можно сказать, что это больше тринадцатой зарплаты. С этой точки зрения, это очень революционное изменение в нашей стране", - отметил Новак.

Ранее сообщалось, что каждая пятая польская компания сотрудничает с украинцами. По данным Офиса соцобеспечения Польши на конец марта, две трети из более 600 000 иностранцев приехали из Украины. Сейчас безработица в стране находится на рекордно низком уровне - 3,8%, а с 2017 года экономический рост колеблется на отметке в 5%.

Отправить:
Распечатать:
Теги: польша, молодежь, подоходный налог
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 