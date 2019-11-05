В проекте бюджета-2020 заложено 5,45% от ВВП на оборону

В проекте государственного бюджета на 2020 год 5,45% от прогнозируемого ВВП заложено на нацбезопасность и оборону, что соответствует 245,8 млрд грн. Об этом во время представления бюджета рассказал министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, из этой суммы 3% ВВП, или 136 млрд грн запланировано непосредственно на оборону.

"При этом бюджет Минобороны состоит из бюджета самого министерства - 116, 1 млрд грн (в 2019 году - 102 млрд грн), госгарантий на приобретение вооружения и военной техники - 9 млрд грн (в этом году - 3 млрд грн), а также бюджет госслужбы транспорта, который в большей части идет на строительство инфраструктуры и жилья для военнослужащих - 1,4 млрд грн (в 2019 году - 0,8 млрд грн), и бюджет главного управления разведки и обороны 3,5 млрд грн", - уточнил Загорднюк. Общая сумма составляет 130 млрд грн.

Министр отметил, что на оборону также направляется часть средств министерства экономического развития 2,4 млрд грн, которые пойдет на производство боеприпасов.

Загороднюк также подчеркнул, что приоритет бюджета – именно закупка вооружения и техники.