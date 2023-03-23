В Раде предлагают ввести стипендии для бойцов после демобилизации на два-три года

Ветераны российско-украинской войны после демобилизации должны получать от государства денежные стипендии в течение двух-трех лет, а не пожизненные льготы – на них просто не будет финансирования. Об этом сказала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

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"Существует большая проблема с пожизненными льготами участников боевых действий, предусмотренными в свое время политиками в действующем законодательстве без учета способности государственного бюджета. Ряд этих льгот не работает. Даже в мирное время такое количество льгот бюджет государства компенсировать не может", – пояснила она.



Третьякова считает, что систему поддержки ветеранов с использованием денег госбюджета следует трансформировать и актуализировать.

"Концепция предлагает существующие в законодательстве льготы для участников боевых действий перевести в двух-трехлетнюю денежную стипендию или доплату к основному доходу. Неработающие льготы следует заменить тем, что действительно нужно гражданам после демобилизации", – сказала она.

Размер поддержки должен будет зависеть от должности военнослужащих во время войны, срока службы, количества исполненных боевых задач.

"Все это нужно тщательно подсчитать. Это уже работа для правительства. В то же время нужно готовить системные законопроекты и начинать переговоры с МВФ по обеспечению послевоенной адаптации. Это ведь все касается бюджетного финансирования. Ожидается, что после двух-трех лет государственной поддержки участник боевых действий сможет продолжить жизненный путь уже без особого сопровождения государства", – сказала депутат.

Третьякова также рассказала, что после демобилизации участники боевых действий смогут претендовать по меньшей мере на два-три месяца оплачиваемого отпуска за счет государства с доходом на уровне среднего размера денежного довольствия во время службы.

"По оптимистическому сценарию через эти два-три месяца государственной поддержки и тесного взаимодействия с ветеранской патронатной службой демобилизованный военнослужащий должен иметь рабочее место, доход, стипендию от государства к основному доходу, медицинскую защиту, жилье, получить дополнительную или частичную квалификацию", – сказала она. .

Украина пока не планирует демобилизацию военных. В прошлом году в ответ на одну из петиций президент Владимир Зеленский заявил, что законодательство предусматривает ограниченное количество оснований для увольнения со службы во время мобилизации.

Ранее Зеленский и Минобороны сообщали, что в рядах Сил обороны Украины насчитывается около 1 млн защитников.

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Андрій Водяний

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