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В Раде рассказали, кого коснется минимальное налоговое обязательство на землю

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 19:24
В Раде рассказали, кого коснется минимальное налоговое обязательство на землю - Фото
Фото: depositphotos.com

Минимальное налоговое обязательство (МНО) на земельный участок, которое планируют ввести законопроектом №5600, не будет определяться для земельных участков, расположенных в пределах населенных пунктов, а также для земельных участков в пользовании дачных и садовых кооперативов. Об этом сообщил нардеп от Слуги народа Алексей Устенко, передает ЭП.

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"МНО – это минимум, который совокупно должен быть уплачен с гектара. Согласно формуле расчета, на переходный период в два года он будет соответствовать 4% нормативной денежной оценки земучастка, после этого периода – 5%", – пояснил Устенко.

По его словам, МНО не будет рассчитываться для всех находящихся в пределах населенных пунктов сельхозземель. Норма также не повлияет на аграриев, которые обрабатывают землю официально и платят налоги.

"Это коснется той земли, которая обрабатывается незаконно – с нее продается урожай, но считается она необрабатываемой, или обрабатываемой для нужд. Мы хотим вывести такую ​​землю из налоговой тени – по оценкам Минагрополитики, это более 8 млн га сельхозземли и миллиарды гривен недополученных доходов в бюджет", – уточнил нардеп.

МНО – минимально возможная сумма налогов, которую будут платить пользователи землей (лица или компании). Размер этого обязательства определяется по формуле.
  • 3 июня Кабмин предложил в законопроекте №5600 ввести налогообложение неоформленных земельных участков, которые фактически используются. 13 сентября начались обсуждения документа в профильном комитете, всего к законопроекту подали 11 319 правок.

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Анна Лыса-Кузмич
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налог алексей устенко антиахметовский законопроект МНО пользование землей
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