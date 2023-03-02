В Раде заявили об амбициозных планах Украины по производству дронов: Нужно 30 млрд грн

Украина имеет амбициозные планы по производству беспилотников, на которые нужно десятки миллиардов гривен. Об этом рассказала председатель комитета Верховной Рады по бюджету, представитель Слуги народа Роксолана Пидласа в интервью LB.ua, комментируя необходимость изменений в бюджет уже через два месяца после начала года.

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"[Существует] большая дискуссия – необходимость увеличить расходы на закупку беспилотников, на так называемую армию дронов. Есть амбициозные планы производства дронов в Украине. Поэтому это у нас первоочередная потребность. Здесь речь идет о 30 млрд грн. Принципиальная поддержка этого есть. Из резервного фонда выделены первые 10 млрд грн. Что касается средств из бюджета – будем искать источники", – сказала Пидласа.

Большее понимание финансовых возможностей будет после того, как Украина определится с программой сотрудничества с Международным валютным фондом.

Переговоры с МВФ начнутся 8 марта в Варшаве, рассказал накануне в эфире единого телемарафона министр финансов Сергей Марченко.

30 января Министерство обороны сообщило о подписании контрактов с 16 украинскими производителями беспилотников. По словам министра Алексея Резникова, в 2023 году на закупку беспилотников для Вооруженных Сил Украины планируют направить около 20 млрд грн, но "это только начало".

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Андрій Водяний

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