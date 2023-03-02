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В Раде заявили об амбициозных планах Украины по производству дронов: Нужно 30 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 15:40
В Раде заявили об амбициозных планах Украины по производству дронов: Нужно 30 млрд грн - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа

Украина имеет амбициозные планы по производству беспилотников, на которые нужно десятки миллиардов гривен. Об этом рассказала председатель комитета Верховной Рады по бюджету, представитель Слуги народа Роксолана Пидласа в интервью LB.ua, комментируя необходимость изменений в бюджет уже через два месяца после начала года.

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"[Существует] большая дискуссия – необходимость увеличить расходы на закупку беспилотников, на так называемую армию дронов. Есть амбициозные планы производства дронов в Украине. Поэтому это у нас первоочередная потребность. Здесь речь идет о 30 млрд грн. Принципиальная поддержка этого есть. Из резервного фонда выделены первые 10 млрд грн. Что касается средств из бюджета – будем искать источники", – сказала Пидласа.

Большее понимание финансовых возможностей будет после того, как Украина определится с программой сотрудничества с Международным валютным фондом.

Переговоры с МВФ начнутся 8 марта в Варшаве, рассказал накануне в эфире единого телемарафона министр финансов Сергей Марченко.

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Андрій Водяний
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БПЛА Роксолана Пидласа бюджет-2023
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