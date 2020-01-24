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В Раду подали законопроект о стартовом капитале для молодежи

В Раду подали законопроект о стартовом капитале для молодежи
24.01.2020, 15:26

В Слуге народа предлагают выплачивать молодым украинцам процент от реализации государством полезных ископаемых

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2754 "Об экономическом паспорте украинца", который предусматривает выплату совершеннолетним их стартового капитала, накопленного от реализации полезных ископаемых страны.

Проект закона подал депутат от Слуги народа Дмитрий Костюк.

Документом предлагается создать "Фонд будущего", который будет аккумулировать 1% от реализации земли, полезных ископаемых и пр. природных богатств ежегодно.

Деньги из фонда будут начисляться на специальные личные счета - "экономические паспорта" - для украинцев, рожденных в Украине после 1 января 2021 года и проживавших на территории страны на протяжении 18 лет. Выплачиваться сумма будет после достижения ими совершеннолетия.

Цель проекта - прекращение оттока украинцев заграницу и повышение уровня жизни.

Автор законопроекта приводит пример Объединенных Арабских Эмиратов, где молодые граждане получают от государства свой процент от продажи нефти.

"Экономический паспорт" - это одно из обещаний президента Владимира Зеленского во время предвыборной кампании. Эта идея также содержалась в программе Слуги народа.

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полезные ископаемые экономический паспорт стартовый капитал
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