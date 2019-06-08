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08.06.2019, 16:45

Россия ожидает суд по "бондам Януковича" в конце года

Россия ожидает суд по "бондам Януковича" в конце года

Украина и Россия судятся в британском суде из-за $3 млрд "долга Януковича"

Британский Верховный суд рассмотрит апелляцию России на решение Апелляционного суда Англии по делу о суверенном долге Украины перед РФ в $3 млрд (так называемые "бонды Януковича") в конце 2019 года. Об этом заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак, сообщает российское агентство ТАСС.

"Заседание Верховного суда состоится в конце года, в этом нет никаких сомнений. Верховный суд будет рассматривать апелляцию России по одному пункту заключения апелляционного суда и одновременно апелляцию Украины сразу по трем вердиктам, вынесенным в нашу пользу", - сказал Сторчак.

В 2013 году  Россия купила у Украины облигации на $3 млрд при бывшем президенте Викторе Януковиче. Они имели полугодовой купонный период со ставкой 5% и подлежали погашению 20 декабря 2015 года. 

В конце 2015-го Кабмин ввел мораторий на выплату этих $3 млрд, из-за чего в 2016 году Россия подала на Украину в Лондонский суд. Суд принял сторону РФ и постановил, что бонды должны быть погашены.

Украина подала апелляцию, в которой привела ряд аргументов, один из которых Апелляционный суд Англии посчитал весомым. В сентябре 2018-го он вынес решение, что аргумент о выпуске бондов под давлением России в попытке не допустить подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса. РФ обжаловала это решение. Рассмотрение дела ожидалось в конце июня 2019-го.

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Теги: евробонды, бонды януковича, Британский Верховный суд
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