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В России появились два новых долларовых миллиардера - Forbes

В России появились два новых долларовых миллиардера - Forbes
10.01.2020, 09:21

Бизнесмены Тимашев и Баронов стали миллиардерами после договоренности о покупке их стартапа Veeam Software американскому фонду Insight Partners

Американский фонд Insight Partners договорился о покупке за $5 млрд стартапа Veeam Software, основанного Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым.

Как пишет Forbes, благодаря этой сделке состояние каждого бизнесмена оценивается в $1,2 млрд.

Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2020 года. Детали сделки не уточняются. После сделки Insight Partners станет единственным владельцем Veeam, бизнесмены покинут совет директоров Veeam, но продолжат консультировать новую команду и будут получать хорошую долю прибыли Veaam.

Тимашев и Баронов входят в список 200 богатейших россиян с 2017 года. В рейтинге Forbes, опубликованном весной 2019 года, активы бизнесменов составляли $700 млн.

Штаб-квартира Veeam сейчас находится в швейцарском городе Бар, но при новом владельце компания станет американской, в США будет находиться и ее руководство.

Veeam Software основана в 2006 году. Компания создает программные продукты в области резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности и облачного хранения. У компании свыше 365 000 клиентов в 160 странах мира и офисы в 30 странах мира, три из них в России. По данным Veeam Software, выручка достигает $1 млрд в год. Ожидаемая прибыль в 2019 году - $100 млн.
Тимашев и Баронов основали также венчурный фонд ABRT Venture Fund.

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миллиардер Ратмир Тимашев Андрей Баронов Veeam Software Insight Partners
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