В России появились два новых долларовых миллиардера - Forbes

Американский фонд Insight Partners договорился о покупке за $5 млрд стартапа Veeam Software, основанного Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым.
Как пишет Forbes, благодаря этой сделке состояние каждого бизнесмена оценивается в $1,2 млрд.
Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2020 года. Детали сделки не уточняются. После сделки Insight Partners станет единственным владельцем Veeam, бизнесмены покинут совет директоров Veeam, но продолжат консультировать новую команду и будут получать хорошую долю прибыли Veaam.
Тимашев и Баронов входят в список 200 богатейших россиян с 2017 года. В рейтинге Forbes, опубликованном весной 2019 года, активы бизнесменов составляли $700 млн.
Штаб-квартира Veeam сейчас находится в швейцарском городе Бар, но при новом владельце компания станет американской, в США будет находиться и ее руководство.