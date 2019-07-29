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29.07.2019, 17:48

В России растет уровень бедности

В России растет уровень бедности

По данным Росстата, в РФ почти 21 млн граждан живут за чертой бедности

В перовом квартале 2019 года численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась до 20,9 млн человек. Это 14,3% от всего населения страны, свидетельствуют данные Росстата.

Год назад этот показатель составлял 13,9% - 20,4 млн человек.

В ведомстве отметили, что прирост показателя объясняется опережающим ростом прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.

По данным Росстата, прожиточный минимум в РФ за год вырос на 7,2% - до 10 753 руб, а индекс потребительских цен - на 5,2%.

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Теги: Россия, бедность
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