В России растет уровень бедности

В перовом квартале 2019 года численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась до 20,9 млн человек. Это 14,3% от всего населения страны, свидетельствуют данные Росстата.

Год назад этот показатель составлял 13,9% - 20,4 млн человек.

В ведомстве отметили, что прирост показателя объясняется опережающим ростом прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.

По данным Росстата, прожиточный минимум в РФ за год вырос на 7,2% - до 10 753 руб, а индекс потребительских цен - на 5,2%.