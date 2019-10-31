Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Слуге народа предложили новые правила растаможки "евроблях"

В Слуге народа предложили новые правила растаможки "евроблях"
31.10.2019, 10:59

В партии предлагают исключить транспортные средства из перечня подакцизных товаров с 2021 года

В Верховную Раду внесли законопроект №2342, которым предлагается снижение ставок акцизного налога на ввоз транспортных средств на территорию Украины.

Инициатор документа - депутат от партии Слуга народа Алексей Ковалев.

Он предлагает в течение 180 календарных дней со дня вступления закона в силу, не учитывать возрастной коэффициент в формуле. От этого показателя формируются ставки акцизного налога для транспортных средств, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств.

Документ также предлагает отменить норму, предусматривающую коэффициент 40 к ставкам акцизного налога для транспортных средств, которые использовались от 5 до 8 лет и коэффициента 50 для автомобилей, которые использовались больше 8 лет.

Для транспортных средств, старше 30 лет, и антиквариата предлагается отменить требование по экологическим нормам при ввозе.

Депутат также предлагает исключить транспортные средства из перечня подакцизных товаров с 2021 года.

Речь идет об исключении из перечня "легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и больше, транспортных средств для перевозки грузов", говорится в пояснительной записке.

Нововведения должны "создать правовые предпосылки" для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, ввозимых ранее в Украину, а также даст доступ украинцам к подержанному транспорту, отмечает автор закона.

Документ находится на рассмотрении налогового комитета Рады.

Напишите нам
евробляхи авто на еврономерах растаможка евроблях
Комментарии
Последние новости
 