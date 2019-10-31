В Слуге народа предложили новые правила растаможки "евроблях"

В Верховную Раду внесли законопроект №2342, которым предлагается снижение ставок акцизного налога на ввоз транспортных средств на территорию Украины.

Инициатор документа - депутат от партии Слуга народа Алексей Ковалев.

Он предлагает в течение 180 календарных дней со дня вступления закона в силу, не учитывать возрастной коэффициент в формуле. От этого показателя формируются ставки акцизного налога для транспортных средств, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств.

Документ также предлагает отменить норму, предусматривающую коэффициент 40 к ставкам акцизного налога для транспортных средств, которые использовались от 5 до 8 лет и коэффициента 50 для автомобилей, которые использовались больше 8 лет.

Для транспортных средств, старше 30 лет, и антиквариата предлагается отменить требование по экологическим нормам при ввозе.

Депутат также предлагает исключить транспортные средства из перечня подакцизных товаров с 2021 года.

Речь идет об исключении из перечня "легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и больше, транспортных средств для перевозки грузов", говорится в пояснительной записке.

Нововведения должны "создать правовые предпосылки" для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, ввозимых ранее в Украину, а также даст доступ украинцам к подержанному транспорту, отмечает автор закона.

Документ находится на рассмотрении налогового комитета Рады.