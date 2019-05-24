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24.05.2019, 14:37

В совете НБУ оценили, во сколько обойдется роспуск Верховной Рады

В совете НБУ оценили, во сколько обойдется роспуск Верховной Рады

Роспуск Верховной Рады обойдется налогоплательщикам в $300-400 млн

Первый заместитель главы совета Национального банка (НБУ) Тимофей Милованов считает, что роспуск Верховной Рады обойдется налогоплательщикам в $300-400 млн. Об этом он написал в Facebook.

"Роспуск обойдется налогоплательщикам в $300-400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", - написал он в комментарии под своим постом о том, что мир в ближайшее время ожидает глобальный экономический кризис.

В связи с этим, Украина нуждается в макроэкономической стабильности и сотрудничестве с международными донорами. Напротив, роспуск парламента негативно влияет на макроэкономическую ситуацию, отметил Милованов.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны", - считает замглавы совета НБУ.

Если этого не будет, гривня "взлетит", бизнесы будут закрываться, а люди потеряют работу, отметил Милованов. Он также считает, что возможностей быстро запустить экономику нет.

21 мая президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду 8-го созыва по причине отсутствия коалиции с 2016 года. Выборы в парламент назначены на 21 июля 2019 года. 24 мая ЦИК объявила о старте предвыборной кампании.

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Теги: мировой кризис, Тимофей Милованов, роспуск рады
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