В США обнародовали данные о ВВП: самая большая экономика мира за год выросла на 2,8%

Рост ВВП США в четвертом квартале оказался самым слабым с 2018 года

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Экономика Соединенных Штатов в четвертом квартале 2024 года выросла на 2,3% в пересчете на годовые темпы. Об этом сообщило Министерство торговли США.

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Квартальный рост ВВП крупнейшей экономики мира оказался ниже прогнозируемых 2,5% и самым слабым в четвертом квартале с 0,6% в 2018 году, пишет Forbs.

Темпы экономического роста в октябре-декабре 2024 года замедлились по сравнению с 3,1% в третьем квартале. Однако реальный ВВП за 2024 год вырос на 2,8% после роста на 2,9% в 2023 и 2,5% в предыдущие два года соответственно.

Потребительские расходы выросли на 4,2%, что является самым высоким показателем с января-марта 2023 года и выше 3,7% в июле-сентябре прошлого года.

Отчет также показал стойкое инфляционное давление в конце 2024 года. Индекс расходов на личное потребление (PCE) вырос на 2,3% в годовом исчислении прошлого квартала по сравнению с 1,5% в третьем квартале.

Без учета волатильности цен на продукты питания и энергоносители так называемая базовая инфляция PCE составила 2,5% по сравнению с 2,2% в июле-сентябре. Это только второе квартальное ускорение инфляции с конца 2022 года.

Государственные расходы выросли в годовом исчислении на 2,5% после сильного роста в третьем квартале, который был обусловлен расходами на оборону. Рост федеральных расходов находится под угрозой из-за намерений президента Дональда Трампа отменить ряд программ.

Экспорт в четвертом квартале сократился на 0,8%, как и импорт. В предыдущие три месяца их повышение составило 9,6% и 10,7% соответственно.

29 января Федеральная резервная система США решила не поднимать базовую ключевую ставку, сохранив ее на уровне 4,25-4,5% годовых.