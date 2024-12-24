Экономика США ускорилась в третьем квартале. Растут расходы на оборону

Потребительские расходы в США на максимуме за последние полтора года

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Рост ВВП США составил 3,1% в годовом выражении в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные Министерства торговли.

Во втором квартале рост экономики был на уровне 3%. Американская экономика растет темпами свыше 2% восемь из девяти последних кварталов.

Потребительские расходы, на которые приходится около двух третей экономической активности США, выросли на 3,7%, что является самым высоким показателем с первого квартала 2023 года и выше предыдущей оценки Министерства торговли на третий квартал в 3,5%.

Экспорт вырос на 9,6%. Бизнес-инвестиции выросли на 0,8%, но инвестиции в оборудование увеличились на 10,8%. Расходы и инвестиции федерального правительства выросли на 8,9%, включая рост расходов на оборону на 13,9%.

Безработица остается низкой на уровне 4,2%, хотя и выросла с 53-летнего минимума в 3,4%, достигнутого в апреле 2023 года.

"Данные показывают, что экономика, скорее всего, завершит 2024 год на хорошей ноте. В 2025 году нам придется иметь дело с возросшей политической неопределенностью и, возможно, более серьезными проблемами", — прокомментировал агентству Орен Клачкин, экономист Nationwide.