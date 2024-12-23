Экономика Украины замедлила рост в третьем квартале — Госстат

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Реальный ВВП Украины увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По итогам второго квартала рост реального ВВП составлял 3,7% в годовом выражении. Самый высокий показатель роста за период полномасштабного вторжения России пришелся на второй квартал 2023 года – 19,2%.

Госстат фиксирует замедление роста экономики второй квартал подряд после роста до 6,7% в первом квартале 2024 года.

В третьем квартале увеличение реального ВВП составило 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора).

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