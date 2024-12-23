Економіка України сповільнила зростання у третьому кварталі — Держстат

Реальний ВВП України збільшився на 2%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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За підсумками другого кварталу зростання реального ВВП становило 3,7% у річному вираженні. Найвищий показник зростання за період повномасштабного вторгнення Росії припав на другий квартал 2023 року – 19,2%.

Держстат фіксує сповільнення зростання економіки другий квартал поспіль після зростання до 6,7% у першому кварталі 2024 року.

У третьому кварталі збільшення реального ВВП становило 0,2% порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора).

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