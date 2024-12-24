Економіка США прискорилася у третьому кварталі. Зростають видатки на оборону

Споживчі витрати в США на максимумі за останні півтора року

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Зростання ВВП США становило 3,1% у річному вираженні в третьому кварталі 2024 року. Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на дані Міністерства торгівлі

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У другому кварталі зростання економіки було на рівні 3%. Американська економіка зростає темпами у понад 2% вісім із дев'яти останніх кварталів.

Споживчі витрати, на які припадає близько двох третин економічної активності США, зросли на 3,7%, що є найвищим показником із першого кварталу 2023 року та вище за попередню оцінку Міністерства торгівлі на третій квартал у 3,5%.

Експорт зріс на 9,6%. Бізнес-інвестиції зросли на 0,8%, але інвестиції в обладнання збільшились на 10,8%. Витрати та інвестиції федерального уряду зросли на 8,9%, включно зі зростанням видатків на оборону на 13,9%.

Безробіття залишається низьким на рівні 4,2%, хоча й зросло з 53-річного мінімуму в 3,4%, досягнутого у квітні 2023 року.

"Дані показують, що економіка, швидше за все, завершить 2024 рік на гарній ноті. У 2025 році нам доведеться мати справу зі збільшеною політичною невизначеністю і, можливо, серйознішими проблемами", – прокоментував агентству Орен Клачкін, економіст Nationwide.