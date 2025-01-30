У США оприлюднили дані про ВВП: найбільша економіка світу за рік зросла на 2,8%

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Економіка Сполучених Штатів у четвертому кварталі 2024 року зросла на 2,3% у перерахунку на річні темпи. Про це повідомило Міністерство торгівлі США.

Квартальне зростання ВВП найбільшої економіки світу виявилося нижчим від прогнозованих 2,5% і найслабшим у четвертому кварталі з 0,6% у 2018 році, пише Forbs.

Темпи економічного зростання у жовтні-грудні 2024 року уповільнилися порівняно з 3,1% у третьому кварталі. Проте реальний ВВП за 2024 рік зріс на 2,8% після зростання на 2,9% у 2023-му та 2,5% у попередні два роки відповідно.

Споживчі витрати зросли на 4,2%, що є найвищим показником із січня-березня 2023 року і вище від 3,7% у липні-вересні минулого року.

Звіт також показав стійкий інфляційний тиск наприкінці 2024 року. Індекс витрат на особисте споживання (PCE) – зріс на 2,3% у річному обчисленні минулого кварталу порівняно з 1,5% у третьому кварталі.

Без урахування волатильності цін на харчові продукти й енергоносії так звана базова інфляція PCE становила 2,5% порівняно з 2,2% у липні-вересні. Це лише друге квартальне прискорення інфляції з кінця 2022 року.

Державні витрати зросли у річному обчисленні на 2,5% після сильного зростання у третьому кварталі, що було обумовлено видатками на оборону. Зростання федеральних витрат перебуває під загрозою через наміри президента Дональда Трампа скасувати низку програм.

Експорт у четвертому кварталі скоротився на 0,8%, як і імпорт. У попередні три місяці їх підвищення становило 9,6% і 10,7% відповідно.

29 січня Федеральна резервна система США вирішила не підіймати базову ключову ставку, зберігши її на рівні 4,25-4,5% річних.