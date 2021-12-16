США перешли к агрессивным действиям по преодолению инфляции

Федеральная резервная система США объявила о борьбе с инфляцией путем сокращения расходов, связанных с пандемией, и повышения процентных ставок. Об этом говорится в заявлении ФРС.

ФРС с января вдвое быстрее будет сокращать программу выкупа активов — на $30 млрд в месяц. Такими темпами программа будет завершена в марте 2022 года.

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ФРС также обновила точечный график прогнозов. Теперь из него следует, что большинство членов ФРС готовы к повышению ставки не менее трех раз в следующий год.

Сокращение расходов, связанных с пандемией, объясняется массовой вакцинацией населения, снижением заболеваемости и отказом от строгих карантинных ограничений.

The New York Times информирует, что ФРС хочет завершить программу покупки облигаций к повышению ставок. Это уменьшит спрос и приведет к удорожанию кредитов на покупку дома, автомобиля или расширение бизнеса. А это в свою очередь повлияет на рост экономики и в итоге на инфляцию.

Согласно экономическим прогнозам ФРС, ставки с минимального уровня, установленного в марте 2020 года, могут возрасти до 2,1% к концу 2024-го. Также в ведомстве предполагают, что к концу 2022 года уровень безработицы вернется к допандемийному уровню – 3,5 %.

После объявления о решении глава Федрезерва Джером Пауэлл во время брифинга заявил о предстоящем повышении ключевой ставки.

"Мы будем повышать процентные ставки при необходимости, когда посчитаем это целесообразным. И будем делать это в той мере, в какой это уместно", — сказал глава ФРС. Он предположил, что при высокой инфляции регулятор может перейти к повышению, прежде чем занятость на рынке труда достигнет максимума.

Высокую инфляцию Пауэлл считает основным риском для экономики США сейчас. На брифинге он отметил, что экономика восстанавливается, потребительская активность растет, безработица сокращается. Но инфляция значительно превышает долгосрочную цель ФРС в 2% и, вероятно, останется высокой в следующем году.

Инфляция в США ускорилась в годовом исчислении до 6,2% по итогам октября, что является самым высоким показателем с 1990 года.

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Наталия Софиенко

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