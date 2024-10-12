В США предварительно оценили ущерб от урагана Милтон в $50 миллиардов
Ущерб, нанесенный ураганом Милтон в штате Флорида, оценивается примерно в $50 миллиардов. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления, передает пресс-служба Белого дома.
По словам Байдена, Милтон стал третьим крупным ураганом, обрушившимся на Флориду за последние три месяца, оставив более 3 миллионов человек без электроснабжения. Благодаря усилиям 50 тысяч энергетиков из 43 штатов и Канады уже удалось восстановить электричество для одного миллиона потребителей.
В последние дни президент Байден поддерживал контакт с представителями местных властей, в том числе мэрами и руководителями округов от Северной Каролины до Флориды.
Основное внимание сейчас уделяется возобновлению электроснабжения и очистке территорий от мусора в пострадавших регионах.
- Ураган "Милтон", накрывший побережье Флориды, уже повлек несколько смертей неподалеку от Сент-Луси. В результате урагана без света остались более 1,1 млн домов и предприятий.
- Президент Джо Байден заявил, что направил тысячи федеральных служащих в пострадавшие от урагана районы, среди них более 1000 представителей береговой охраны.