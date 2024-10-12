В США предварительно оценили ущерб от урагана Милтон в $50 миллиардов

По оценкам экспертов, ураган Милтон в США нанес ущерб в 50 миллиардов долларов

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Ущерб, нанесенный ураганом Милтон в штате Флорида, оценивается примерно в $50 миллиардов. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления, передает пресс-служба Белого дома.

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По словам Байдена, Милтон стал третьим крупным ураганом, обрушившимся на Флориду за последние три месяца, оставив более 3 миллионов человек без электроснабжения. Благодаря усилиям 50 тысяч энергетиков из 43 штатов и Канады уже удалось восстановить электричество для одного миллиона потребителей.

В последние дни президент Байден поддерживал контакт с представителями местных властей, в том числе мэрами и руководителями округов от Северной Каролины до Флориды.

Основное внимание сейчас уделяется возобновлению электроснабжения и очистке территорий от мусора в пострадавших регионах.