В США провели опрос, кто лучше для экономики – Харрис или Трамп

Камала Харрис (Фото: EPA)

Вице-президент США Камала Харрис обошла своего соперника на предстоящих выборах президента страны Дональда Трампа в опросе об экономическом доверии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на результаты совместного опроса со Школой бизнеса Росса Мичиганского университета.

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Опрос, проведенный с 1 по 5 августа, показал, что 42% американцев больше доверяют Харрис в вопросах управления экономикой, независимо от их мнения о кандидате и того, как они проголосуют за президента.

Для сравнения, 41% считал, что Трамп мог бы лучше управлять экономикой страны. Такой же процент указан в опросах, проведенных в июле, июне и апреле. В мае этот показатель ненадолго вырос до 43%.

В то же время 60% опрошенных признали, что Харрис должна отказаться от экономического курса нынешнего президента Джо Байдена или внести в него "серьезные изменения".

Впрочем, 42% респондентов заявили, что они будут жить лучше, если победу на выборах одержит Трамп. В отношении Харрис такого мнения придерживаются 33% опрошенных.

Трамп также имеет лучшие показатели, чем Харрис, по некоторым конкретным экономическим вопросам. В частности, 43% избирателей заявили, что больше доверяют Трампу в вопросах экономических отношений с Китаем, тогда как только 39% поддерживают вице-президента.

Экономические факторы, такие как рабочие места и стоимость жизни, являются вопросами, которые большинство американцев (53%) считают важнейшими для себя.

32% американцев отметили, что наиболее важными для них являются вопросы иммиграции и безопасности границ, а также будущее социального и медицинского обеспечения.