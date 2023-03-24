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В Украине арестовали еще более 442 млн грн "скрытых" активов Оксаны Марченко

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 10:10
В Украине арестовали еще более 442 млн грн
Оксана Марченко (скриншот)

По ходатайству Ивано-Франковской областной прокуратуры, суд арестовал имущественные права Оксаны Марченко – супруги бывшего народного депутата, лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, который лишен украинского гражданства. Об этом сообщает Офис генпрокурора и СБУ.

Арестованы активы более чем на 442,1 млн грн, конечным бенефициаром которых является жена экс-нардепа. Она подозревается в уголовном производстве по факту финансирования действий страны-агрессора РФ.

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Речь идет об именных акциях на 6,8% в ЧАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми она владеет через офшорные компании.

Это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1000 видов стали и метизов. Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства, уточнили в СБУ.

Кроме того, наложен запрет на отчуждение земельных участков и автомобилей, домов в Киеве и Ялте.

Арест наложен в рамках уголовного производства по финансированию насильственной смены власти в Украине, которое расследует Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

В ходе расследования установлено, что участники схемы переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму, платили налоги и сборы в пользу агрессора.

Трем лицам сообщили о подозрении, среди них – жена экс-нардепа и двое руководителей ООО. Одному из них уже избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Марченко и Медведчук находятся в России.

Наталія Софієнко
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