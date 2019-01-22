Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Вспышка кори в Украине: количество больных стремительно растет
22.01.2019, 12:43

В Украине мошенники продавали акции Tesla

В Украине мошенники продавали акции Tesla

Непрофессиональный участник рынка продавал украинцам акции компании, сообщила НКЦБФР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила о возможных рисках для инвесторов при покупке ценных бумаг компании Tesla Inc с помощью непрофессионального участника рынка.

Согласно сообщению комиссии, ООО Насдак групп Украина, которая позиционирует себя официальным представителем фондовой биржи NASDAQ и официальным партнерским офисом Tesla Inc. в Украине предлагает к приобретению ценные бумаги компании.

Реклама

Акции предлагается купить путем открытия лицевого счета на фондовой бирже NASDAQ (США) через личный кабинет на официальном сайте партнерского офиса, отметили в Нацкомисии.

При этом в Насдак Групп Украина так и не ответили на запрос НКЦФБР относительно порядка и механизма приобретения ценных бумаг Tesla Inc, а также открытия счетов инвесторам.

Реклама

В связи с этим, Нацкомиссия предложила инвесторам проверять участников рынка (наличие соответствующих лицензий, деловая репутация, местонахождение и т.д.), которые предлагают ценные бумаги компаний (в том числе иностранных), а также самого эмитента (регистрация выпуска ценных бумаг, местонахождение, допуск ценных бумаг к обращению в Украине и т.д.).

Отправить:
Распечатать:
Теги: Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, продажа акций tesla, насдак групп украина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 