В Украине мошенники продавали акции Tesla

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила о возможных рисках для инвесторов при покупке ценных бумаг компании Tesla Inc с помощью непрофессионального участника рынка.

Согласно сообщению комиссии, ООО Насдак групп Украина, которая позиционирует себя официальным представителем фондовой биржи NASDAQ и официальным партнерским офисом Tesla Inc. в Украине предлагает к приобретению ценные бумаги компании.

Реклама

Акции предлагается купить путем открытия лицевого счета на фондовой бирже NASDAQ (США) через личный кабинет на официальном сайте партнерского офиса, отметили в Нацкомисии.

При этом в Насдак Групп Украина так и не ответили на запрос НКЦФБР относительно порядка и механизма приобретения ценных бумаг Tesla Inc, а также открытия счетов инвесторам.

Реклама

В связи с этим, Нацкомиссия предложила инвесторам проверять участников рынка (наличие соответствующих лицензий, деловая репутация, местонахождение и т.д.), которые предлагают ценные бумаги компаний (в том числе иностранных), а также самого эмитента (регистрация выпуска ценных бумаг, местонахождение, допуск ценных бумаг к обращению в Украине и т.д.).