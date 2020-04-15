В Украине почти 2000 миллионеров - налоговая

На 1 апреля доходы свыше 1 млн грн задекларировали почти 1 800 украинцев, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Активнее всего доходы свыше 1 млн грн декларировали жители: Киева (702 человека) и Киевской области (103), Харьковской области (143), Днепропетровской области (129).

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Сумма уплаченных ими налогов в бюджет составила 234,4 млн грн.

Наибольшую сумму - 24,9 млн грн - заплатил житель Львовской области от получения иностранных доходов.

В налоговой добавили, что декларационная кампания продолжается. В связи с коронавирусом ее сроки продлены до 1 июля.

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