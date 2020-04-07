Жизнь в кризис. Разумно тратим, экономим и сохраняем деньги - советы 5 финансистов

Коронавірус і викликаний ним карантин на 180% градусів розвернули світову економіку: стале зростання змінилось рецесією. Скорочення світової економіки в 2020 році може скласти 1,5%, припускає Інститут міжнародних фінансів (IIF).
Прогнози щодо України не кращі. Оновлений макроекономічний прогноз Уряду свідчить про те, що ВВП України впаде на 3,9%, безробіття становитиме 9,4%, а інфляція підвищиться до 11,6%. Тож найближчий рік буде непростим для всіх. Яка стратегія заощаджень підходить для сьогоднішньої ситуації в Україні?
LIGA.net попросила п’ятьох фінансистів та аналітиків дати рекомендації: як краще зберігати та використовувати гроші у нинішній період.
Ми спитали, що робити зі своїми заощадженнями: чи варто класти гроші на банківський депозит та у якій валюті, а також чи є сенс у щось інвестувати або купувати автомобіль чи нерухомість.
|Григорій Овчаренко, керуючий активами групи ICU в Україні
На період карантину вільну суму до 100 000 грн краще залишити вдома - на продукти та інші особисті потреби.
Бажання купити валюту та поспекулювати на курсі може обернутися додатковими втратами. За досвідом попередніх криз панічні настрої призводять до стрімкого зростання вартості валюти у короткостроковому періоді, яка згодом може коригуватися до попереднього рівня.
Банківській системі наразі нічого не загрожує. І якщо у вас є валютний депозит із можливістю повернення, то немає про що хвилюватися.
Що стосується ОВДП, то в умовах кризи інструменти фондового ринку надають більше можливостей для заробітку, але й несуть додаткові ризики.
Особисто я б утримався від купівлі нерухомості або автомобілю до моменту отримання кращої пропозиції. В таких ситуаціях перевага завжди на боку покупця.
|Євген Дубогриз, фінансовий аналітик, екс-заступник директора департаменту фінстабільності Нацбанку
Під час будь-якої кризи варто мати запас вільних коштів з розрахунку приблизно на три місяці стандартних витрат сім’ї. Добре мати 1000-2000 євро чи доларів готівкою про всяк випадок. 50 000-60 000 грн краще тримати на поточному рахунку, або на так званих "мобільних депозитах".
Більшість банків пропонують можливість заробляти невеликі відсотки та мати змогу будь-коли зняти всю суму.
Вільні кошти у валюті теж найкраще розмістити на депозиті із можливістю зняття. Вибирайте надійний банк. Більшість банків дають змогу розірвати депозитну угоду у разі хвороби клієнта.
Не раджу тримати великі суми готівкою, а тим більше не варто розраховуватися нею, особливо мешканцям міст - можуть вкрасти або пограбувати.
Суму більше 200 000 у гривні варто покласти на короткотерміновий депозит у великому надійному банку, навіть попри низькі відсотки. Адже нині горизонт планування досить обмежений, ми живемо в ситуації майже повної невизначеності.
На мою думку, в ОВДП варто вкладатися, тільки якщо ви професійний трейдер. Іншим краще спробувати щось більш зрозуміле, тобто банківський депозит.
Я би не радив робити великі покупки – занадто велика невизначеність як з приводу тривалості пандемії COVID-19, так і з приводу глибини кризи. Ніхто не може сказати, що буде за рік чи навіть півроку.
|Михайло Федоров, аналітик інвестиційної групи Універ
Краще мати готівкою або на банківському рахунку суму, яка покриває ваші витрати на два-три місяці. У тій валюті, яка є основною для ваших витрат. Я чекаю значне зростання інфляції по всьому світу. Тобто гроші будуть знецінюватись і готівка не найкращий варіант, щоб тримати значні суми.
Класти гроші на депозити чи купувати ОВДП варто лише у випадку дохідності, яка перекриє майбутню інфляцію. Я би рекомендував вкладати гроші під 15% річних у гривні і від 10% у валюті. Але наразі таких ставок немає.
Більш надійними є матеріальні активи. Наприклад, золото. Або нерухомість, але досить нова. Можливо інвестувати в землю - в розрахунку на майбутнє відкриття ринку землі (коментар був записаний до ухвалення закону про обіг земель. - Ред.), але за умови мінімальних правових ризиків.
Але занадто захоплюватися матеріальними активами теж не варто. Більшість із них з часом зношується, тому вони не допоможуть зберегти капітал.
|Сергій Стефанів, експерт у особистих фінансах, бізнес-аналітик у Бош Сервіс Автодром
Заощадження до 200 000 грн - це резервний фонд. Якщо найближчим часом ваш дохід не зменшиться більше ніж на третину, то запас міцності слід тримати на рівні 5-6 місяців ваших середньомісячних витрат.
Надлишок краще поміняти на долари або євро. Не менше 50% своїх заощаджень краще тримати у валюті.
Якщо є заощадження у досить великій сумі - до 200 000 доларів, краще не поспішати і шукати варіанти для інвестування. Криза дає можливість купити активи по меншій ціні. В Україні історично є зв’язок між девальвацією гривні та ціною на нерухомість: падіння курсу гривні завжди призводить до падіння цін у доларах на нерухомість.
Але у першій половині 2020 року значного падіння цін на житлову нерухомість не буде, оскільки ще з осені 2019-го (коли гривня зміцнішала і нерухомість зросла у ціні) існує відкладений попит на житло. Натомість може сильно впасти в ціні комерційна нерухомість.
А от купівля автомобіля зараз набирає геть іншого забарвлення і його важливість як власного транспортного засобу значно збільшується. Ви самі знаєте відповідь, чи можете собі зараз дозволити цю покупку і чи вам вона потрібна.
|Ігор Левченко, начальник департаменту персональних банківських послуг Ukrsibbank
Найголовніше в кризовій ситуації - не панікувати, паніка спонукає людей робити необдумані та ірраціональні вчинки.
Якщо гроші були на депозиті - не варто робити різких рухів. Відсотки, які сплачує банк, є додатковим доходом для вкладників і умови, на яких розміщений депозитний вклад зараз кращі, ніж можуть бути пізніше. Нацбанк продовжує знижувати облікову ставку, а значить, і процентні ставки за депозитами будуть знижуватися.
Віднести готівку в банк краще, якщо це сума у межах 100 000 - 200 000 грн. Адже інфраструктура безготівкових платежів працює в штатному режимі, і населення може абсолютно вільно розраховуватися платіжними картами і будь-якими іншими видами безготівкових платежів.
Банківська система має достатню ліквідність, щоб протистояти фінансовій та соціальній кризі. А завдяки досвіду попередніх криз Нацбанк готовий ефективно реагувати на ситуацію і в разі необхідності підтримати фінансову систему країни.
Моя думка - зараз однозначно не потрібно робити великі покупки, як то ОВДП, автомобіль або нерухомість. Багато країн входять в економічне піке. У цій ситуації краще залишатися з "живими" грошима, і краще, щоб вони були в безпеці. Моя порада - стежити за ситуацією і бути здоровим.