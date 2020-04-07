Жизнь в кризис. Разумно тратим, экономим и сохраняем деньги - советы 5 финансистов

Коронавірус і викликаний ним карантин на 180% градусів розвернули світову економіку: стале зростання змінилось рецесією. Скорочення світової економіки в 2020 році може скласти 1,5%, припускає Інститут міжнародних фінансів (IIF).

Прогнози щодо України не кращі. Оновлений макроекономічний прогноз Уряду свідчить про те, що ВВП України впаде на 3,9%, безробіття становитиме 9,4%, а інфляція підвищиться до 11,6%. Тож найближчий рік буде непростим для всіх. Яка стратегія заощаджень підходить для сьогоднішньої ситуації в Україні?

LIGA.net попросила п’ятьох фінансистів та аналітиків дати рекомендації: як краще зберігати та використовувати гроші у нинішній період.

Ми спитали, що робити зі своїми заощадженнями: чи варто класти гроші на банківський депозит та у якій валюті, а також чи є сенс у щось інвестувати або купувати автомобіль чи нерухомість.

Григорій Овчаренко, керуючий активами групи ICU в Україні

На період карантину вільну суму до 100 000 грн краще залишити вдома - на продукти та інші особисті потреби.

Бажання купити валюту та поспекулювати на курсі може обернутися додатковими втратами. За досвідом попередніх криз панічні настрої призводять до стрімкого зростання вартості валюти у короткостроковому періоді, яка згодом може коригуватися до попереднього рівня.

Банківській системі наразі нічого не загрожує. І якщо у вас є валютний депозит із можливістю повернення, то немає про що хвилюватися.

Що стосується ОВДП, то в умовах кризи інструменти фондового ринку надають більше можливостей для заробітку, але й несуть додаткові ризики.

Особисто я б утримався від купівлі нерухомості або автомобілю до моменту отримання кращої пропозиції. В таких ситуаціях перевага завжди на боку покупця.

Уряд уточнив прогноз економічного та соціального розвитку України у 2020 році. Середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 29,5 грн за долар (порівняно з 27 грн за долар, прогнозованими у жовтні 2019 року). Інвесткомпанії очікують ще більшого укріплення долара. Гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала допускає, що цьогоріч американська валюта виросте до 30-35 грн.

Євген Дубогриз, фінансовий аналітик, екс-заступник директора департаменту фінстабільності Нацбанку

Під час будь-якої кризи варто мати запас вільних коштів з розрахунку приблизно на три місяці стандартних витрат сім’ї. Добре мати 1000-2000 євро чи доларів готівкою про всяк випадок. 50 000-60 000 грн краще тримати на поточному рахунку, або на так званих "мобільних депозитах".

Більшість банків пропонують можливість заробляти невеликі відсотки та мати змогу будь-коли зняти всю суму.

Вільні кошти у валюті теж найкраще розмістити на депозиті із можливістю зняття. Вибирайте надійний банк. Більшість банків дають змогу розірвати депозитну угоду у разі хвороби клієнта.

Не раджу тримати великі суми готівкою, а тим більше не варто розраховуватися нею, особливо мешканцям міст - можуть вкрасти або пограбувати.

Суму більше 200 000 у гривні варто покласти на короткотерміновий депозит у великому надійному банку, навіть попри низькі відсотки. Адже нині горизонт планування досить обмежений, ми живемо в ситуації майже повної невизначеності.

На мою думку, в ОВДП варто вкладатися, тільки якщо ви професійний трейдер. Іншим краще спробувати щось більш зрозуміле, тобто банківський депозит.

Я би не радив робити великі покупки – занадто велика невизначеність як з приводу тривалості пандемії COVID-19, так і з приводу глибини кризи. Ніхто не може сказати, що буде за рік чи навіть півроку.

Михайло Федоров, аналітик інвестиційної групи Універ

Краще мати готівкою або на банківському рахунку суму, яка покриває ваші витрати на два-три місяці. У тій валюті, яка є основною для ваших витрат. Я чекаю значне зростання інфляції по всьому світу. Тобто гроші будуть знецінюватись і готівка не найкращий варіант, щоб тримати значні суми.

Класти гроші на депозити чи купувати ОВДП варто лише у випадку дохідності, яка перекриє майбутню інфляцію. Я би рекомендував вкладати гроші під 15% річних у гривні і від 10% у валюті. Але наразі таких ставок немає.

Більш надійними є матеріальні активи. Наприклад, золото. Або нерухомість, але досить нова. Можливо інвестувати в землю - в розрахунку на майбутнє відкриття ринку землі (коментар був записаний до ухвалення закону про обіг земель. - Ред.), але за умови мінімальних правових ризиків.

Але занадто захоплюватися матеріальними активами теж не варто. Більшість із них з часом зношується, тому вони не допоможуть зберегти капітал.

З початку минулого року середньозважена дохідність гривневих ОВДП знизилася з 18,96 до 9,79%, а доларових - з 6,46% до 3,39%.

Сергій Стефанів, експерт у особистих фінансах, бізнес-аналітик у Бош Сервіс Автодром

Заощадження до 200 000 грн - це резервний фонд. Якщо найближчим часом ваш дохід не зменшиться більше ніж на третину, то запас міцності слід тримати на рівні 5-6 місяців ваших середньомісячних витрат.

Надлишок краще поміняти на долари або євро. Не менше 50% своїх заощаджень краще тримати у валюті.

Якщо є заощадження у досить великій сумі - до 200 000 доларів, краще не поспішати і шукати варіанти для інвестування. Криза дає можливість купити активи по меншій ціні. В Україні історично є зв’язок між девальвацією гривні та ціною на нерухомість: падіння курсу гривні завжди призводить до падіння цін у доларах на нерухомість.

Але у першій половині 2020 року значного падіння цін на житлову нерухомість не буде, оскільки ще з осені 2019-го (коли гривня зміцнішала і нерухомість зросла у ціні) існує відкладений попит на житло. Натомість може сильно впасти в ціні комерційна нерухомість.

А от купівля автомобіля зараз набирає геть іншого забарвлення і його важливість як власного транспортного засобу значно збільшується. Ви самі знаєте відповідь, чи можете собі зараз дозволити цю покупку і чи вам вона потрібна.

Ігор Левченко, начальник департаменту персональних банківських послуг Ukrsibbank

Найголовніше в кризовій ситуації - не панікувати, паніка спонукає людей робити необдумані та ірраціональні вчинки.

Якщо гроші були на депозиті - не варто робити різких рухів. Відсотки, які сплачує банк, є додатковим доходом для вкладників і умови, на яких розміщений депозитний вклад зараз кращі, ніж можуть бути пізніше. Нацбанк продовжує знижувати облікову ставку, а значить, і процентні ставки за депозитами будуть знижуватися.

Віднести готівку в банк краще, якщо це сума у межах 100 000 - 200 000 грн. Адже інфраструктура безготівкових платежів працює в штатному режимі, і населення може абсолютно вільно розраховуватися платіжними картами і будь-якими іншими видами безготівкових платежів.

Банківська система має достатню ліквідність, щоб протистояти фінансовій та соціальній кризі. А завдяки досвіду попередніх криз Нацбанк готовий ефективно реагувати на ситуацію і в разі необхідності підтримати фінансову систему країни.

Моя думка - зараз однозначно не потрібно робити великі покупки, як то ОВДП, автомобіль або нерухомість. Багато країн входять в економічне піке. У цій ситуації краще залишатися з "живими" грошима, і краще, щоб вони були в безпеці. Моя порада - стежити за ситуацією і бути здоровим.