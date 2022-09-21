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В Украине посчитали индекс Биг Мака: каким должен быть "реальным" курс гривни

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 10:58
В Украине посчитали индекс Биг Мака: каким должен быть
Фото: depositphotos.com

С возобновлением работы McDonald's в Украине снова появилась возможность подсчитать индекс Биг Мака, традиционно рассчитываемый британским журналом The Economist.

Соответствующие расчеты провел заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

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По его словам, сейчас Биг Мак в Украине стоит 101 грн. На момент расчета июльского индекса Биг Мак в США стоил $5,15. То есть, согласно ценам Биг Мака, официальный курс должен составить 19,6 грн/долл. При этом официальный курс НБУ сейчас составляет $1 = 36,6 грн/долл.

"Итак, гривня недооценена на 46,4%. Где-то между Турцией и Филиппинами", — подытожил нардеп.

Индекс "Биг Мака" был изобретен The Economist в 1986 году. Он основан на теории паритета покупательной способности (ППС) и используется как шутливый показатель стоимости валюты. В основе исследования лежит стоимость бургера "Биг Мак" в сети фастфудов McDonalds. Помимо индекса "Биг Мака", в мире также существуют "индекс латте" и "индекс украинского борща".
  • В свежем рейтинге Big Mac index от британского журнала The Economist Украина отсутствовала. Издание не смогло оценить курс гривны по отношению к доллару, ведь сеть McDonald's временно закрыла свои рестораны быстрого питания после российского вторжения.
  • 20 сентября в Киеве открыли первые три ресторана McDonald's, которые будут работать в режиме McDelivery.
Наталія Софієнко
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McDonald's big mac index индекс Биг Мак
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