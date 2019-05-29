В Украине разработают стратегию развития финсектора до 2025 года

Министерство финансов Украины и финансовые регуляторы подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который определяет формат сотрудничества для подготовки и внедрения Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Стратегия должна быть разработана и обнародована до конца 2019 года. В Минфине отмечают, что все регуляторы финрынка совместно разработают среднесрочную стратегию развития финансового сектора на 2020-2025 годы, а также будут совместно организовывать и проводить мероприятия, необходимые для ее реализации.

Кроме того, меморандумом предусмотрены совместные публичные мероприятия для проведения разъяснительной работы и информирования общественности о ходе реформы.

"Усиление взаимодействия между Минфином, НБУ, НКЦПФ, Нацфинуслуг и ФГВФЛ - логичный шаг в переходе Украины к среднесрочному планированию своих финансов во всем многообразии их проявлений. Органы власти и структуры, которые непосредственно влияют на работу банков, страховых компаний, финансовых учреждений, фондового рынка должны действовать совместно и слаженно, чтобы получить синергию. Меморандум - один из шагов для обеспечения такого сотрудничества", - сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.