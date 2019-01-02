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02.01.2019, 09:23

В Украине разрешили обмен валют через банкоматы и терминалы

В Украине разрешили обмен валют через банкоматы и терминалы

Вступают в силу новые правила обмена валют

С 1 января украинцы смогут продавать и покупать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы. Такая норма содержится в постановлении Национального банка Украины №63, которым вводятся новые правила валютно-обменных операций.

Напомним, упростить проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют НБУ решил еще в июне 2018 года. Для внедрения новых требований финансовым учреждениям был предоставлен шестимесячный переходный период. "После доработки программного обеспечения украинцы смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств", - заявляли в НБУ.

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Согласно новым правилам, теперь можно будет вносить в терминал наличную гривню и получать валюту, которую сможет предложить аппарат (без карточного счета).

При обмене до 150 тыс. грн не нужно будет указывать личные данные.

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Теги: обмен валют
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