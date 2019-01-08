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Наличный доллар резко вырос
08.01.2019, 13:26

В Украине резко выросли поступления от налогов в местные бюджеты

В Украине резко выросли поступления от налогов в местные бюджеты

По данным ГФС, поступления в местные бюджеты за прошлый год выросли на 41 млрд грн

Поступления в местные бюджеты за прошлый год выросли на 41 млрд грн (на 21,6%) по сравнению с 2017 годом – до 230,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"В течение 2018 года в местные бюджеты уплачено 230,5 млрд грн, тогда как за 12 месяцев 2017 года в местные бюджеты страны было направлено 189,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

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По данным ГФС, в декабре прошлого года в местные бюджеты поступило 20,8 млрд грн, что на 18,7%, или на 3,3 млрд грн больше декабря 2017 года.

В декабре 2018-го налогоплательщики направили 25,2 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц, что на 19,7%, или на 4,1 млрд грн больше декабря предыдущего года, утверждает ведомство.

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"Налога и сбора на доходы физических лиц в сводный бюджет в течение 2018 года выплачено 229,9 млрд грн. Этот показатель на 23,8%, или на 44,2 млрд грн больше поступлений 2017 года", - заключили в ГФС.

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Теги: налоги, ГФС, поступления в местный бюджет
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