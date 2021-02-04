В Украине создадут Единый портал для сообщений о коррупции

Верховная Рада во втором чтении утвердила законопроект №3450 о создании в Украине Единого портала сообщений о коррупции, который будет администрировать Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК). "За" проголосовали 253 народных депутата.

Согласно документу, с порталом смогут в круглосуточном свободном доступе работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.

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"Сообщение (о коррупции – ред.) должно содержать фактические данные, подтверждающие совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, других нарушений этого закона, которые могут быть проверены. Обличитель должен объяснить откуда ему стали точно известны данные о совершении коррупционного правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией", – говорится в законопроекте.

При этом законом предусмотрена полная анонимность для обличителей и правовая защита. Сейчас ее могут осуществлять адвокаты системы бесплатной правовой помощи, адвокаты на платной основе (за что потом обличитель получает возмещение) и работники НАПК. Однако в агентстве считают, что на практике такое распределение не эффективно. Законопроектом предлагается определить, что защиту осуществляют именно адвокаты. НАПК же и дальше можно будет привлекать в судебных спорах в качестве третьего лица на стороне обличителя.

В НАПК отметили, что теперь украинцы смогут удобно и безопасно оставить сообщение о коррупции, которое автоматически будет направлено в соответствующий орган власти. Сейчас для того, чтобы подать уведомление о коррупции, гражданам приходится тратить дополнительное время, чтобы узнать к компетенции какого органа относятся их вопросы. К тому же часто сообщению направляются в органы, которые не имеют полномочий их рассматривать.

"Также внедрение портала экономит средства государства и общин, поскольку любой орган может использовать его как канал получения сообщений о коррупции", – отметили в НАПК.

По данным опроса фонда Деминициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, украинцы считают главными проблемами, которые больше всего мешают развитию страны, коррупцию (69%) и войну на Донбассе (68,9%).

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Наталия Софиенко

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