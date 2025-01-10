В Украине стали чаще судить за мошенничество

Количество открытых производств по статье "Мошенничество" сократилось на 21% за год

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Каждое четвертое отрытое уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса "Мошенничество" доходило до суда в 2024 году (всего 15 607 дел), тогда как в 2022 и 2023 годах на рассмотрение суда попадали только 18% открытых производств. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры.

Всего было открыто 64 978 уголовных производств по статье о мошенничестве в прошлом году, что на 21% меньше, чем 2023 году, когда было открыто рекордное количество таких дел – 82 609.

Динамика по сокращению открытых производств сохранялась на протяжении всего года. Если в первом квартале в среднем открывали около 8000 производств о мошенничестве в месяц, то в последнем — всего 3300.

Количество открытых производств в 2024 году все еще в 2,7 раза превышает годовые показатели до начала полномасштабной войны, отмечают в Опендатаботе.