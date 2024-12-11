Госфинмониторинг назвал сумму, которую украинцы пытались отмыть в 2024 году

Гривня (Фото - Depositphotos)

Государственная служба финансового мониторинга уже получила 1 302 053 сообщения о подлежащих мониторингу финансовых операциях. Это на 27% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в информации от Опендатабота.

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В 80% или 1,05 млн. эти сообщения касаются пороговых финансовых операций — то есть превышающих установленную законодательством суммы (более 400 тысяч гривен в месяц).

Еще 20% или 254,5 тыс — это подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма и т.д.

99% всех сообщений предоставлено банками. Только около 1% (12 850 сообщений) передали небанковские учреждения (кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т.п.).

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После проверки данные по признанным подозрительным операциям направляются в правоохранительные органы. В 2024 году Госфинмониторинг направил правоохранителям 780 таких материалов.

Больше всего материалов Госфинмониторинг направил в Национальную полицию Украины (НПУ). Это 223 материала (28,6% от общего количества) на сумму более 15 млрд. гривен. Дела связаны с мошенничеством и финансовыми махинациями, хищением средств, киберпреступлениями и т.д.

Еще 218 материалов (27,9%) на сумму 9,7 млрд грн было передано в Службу безопасности Украины (СБУ). Преимущественно речь идет об операциях, связанных с государственной изменой, коллаборационизмом, преступными организациями и т.д.

120 материалов направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Это дела, которые касаются министров, депутатов, судей, руководителей государственных предприятий. В таких делах речь идет об операциях на 7,06 млрд грн. Более половины из этих средств — 59% (4,2 млрд грн) — касаются преступлений, совершенных руководителями государственных предприятий.

В 109 материалах речь шла о подозрениях в финансировании терроризма или сепаратизма. Еще в 173 материалах Госфинмониторинг выявил коррупционные риски на 12,1 млрд. грн.

Остановить подобные операции с начала года удалось на сумму 6,1 млрд гривен.