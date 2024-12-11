Держфінмоніторинг назвав суму, яку українці намагалися відмити у 2024 році

Гривня (Фото: Depositphotos)

Державна служба фінансового моніторингу цьогоріч уже отримала 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають моніторингу. Це на 27% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це йдеться в інформації від Опендатабот.

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У 80%, або 1,05 млн, ці повідомлення стосуються порогових фінансових операцій — тобто тих, що перевищують встановлену законодавством суму (понад 400 000 гривень на місяць).

Ще 20%, або 254,5 тис., — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму тощо.

99% усіх повідомлень подано банками. Лише близько 1% (12 850 повідомлень) передали небанківські установи (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо).

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Після перевірки дані щодо визнаних підозрілими операцій спрямовуються до правоохоронних органів. Загалом у 2024 році Держфінмоніторинг спрямував до правоохоронців 780 таких матеріалів.

Найбільше матеріалів Держфінмоніторинг спрямував до Національної поліції України (НПУ). Це 223 матеріали (28,6% від загальної кількості) на суму понад 15 млрд гривень. Справи пов’язані із шахрайством та фінансовими махінаціями, розкраданням коштів, кіберзлочинами тощо.

Ще 218 матеріалів (27,9%) на суму 9,7 млрд грн було передано до Служби безпеки України (СБУ). Переважно йдеться про операції, пов’язані з державною зрадою, колабораціонізмом, злочинними організаціями тощо.

120 матеріалів спрямували до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Це справи, що стосуються міністрів, депутатів, суддів, керівників державних підприємств тощо. Загалом у таких справах йдеться про операції на 7,06 млрд грн. Більш ніж половина з цих коштів — 59% (4,2 млрд грн) — стосуються злочинів, які скоїли керівники державних підприємств.

У 109 матеріалах йшлося про підозри у фінансуванні тероризму чи сепаратизму. Ще у 173 матеріалах Держфінмоніторинг виявив корупційні ризики на 12,1 млрд грн.

Зупинити такі операції від початку року вдалося на суму 6,1 млрд гривень.