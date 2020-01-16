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Финансовые регуляторы утвердили стратегию на 5 лет. Главное

Финансовые регуляторы утвердили стратегию на 5 лет. Главное
16.01.2020, 11:58

Новая стратегия заменит Комплексную программу развития финсектора до 2020 года, определявшую приоритетные реформы в течение предыдущих пяти лет

Финансовые регуляторы* Украины утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Реализация Стратегии позволит создать за пять лет прозрачный, конкурентный, стабильный и высокотехнологичный финансовый сектор", - считают в НБУ.

Стратегия предусматривает развитие финансового сектора по пяти основным направлениям: 1) укрепление финансовой стабильности; 2) содействие макроэкономическому развитию и росту экономики; 3) развитие финансовых рынков; 4) расширение финансовой инклюзии; 5) внедрение инноваций.

Для укрепления финансовой стабильности регуляторы планируют усилить защиту прав кредиторов и инвесторов, внедрить плана действий BEPS, повышать уровень корпоративного управления в финучреждениях, ужесточить требований к их внутреннему контролю, совершенствовать систему гарантирования вкладов и вывода неплатежеспособных банков с рынка, внедрять риск-ориентированный надзор и т.п..

Для стимуляции макроэкономического развития планируют активизировать кредитование малого и среднего бизнеса, в том числе фермерских хозяйств под залог земли; устранить препятствий для перезапуска ипотечного кредитования, экспортного финансирования. Кроме того, планируется введение II уровня и усовершенствование III уровня пенсионной системы, развитие внутреннего рынка государственных ценных бумаг.

Для развития финансовых рынков регуляторы будут работать над завершением валютной либерализации, созданием ликвидных рынков финансовых инструментов (деривативов, корпоративных акций и облигаций и т.п.), дерегуляцией рынков небанковских финуслуг, регулированием страховой деятельности в соответствии с Solvency II и принципов IAIS, применением международных стандартов функционирования рынков капитала (требований CSDR, EMIR, MIFID ИИ, MIFIR, PFM) и др.

С целью расширения финансовой инклюзии будут внедрены стандарты рыночного поведения финучреждений и раскрытия информации о финансовых продуктах, активизированы целевые программы по повышению финансовой грамотности населения, а также будет усилена защита прав потребителей, создан стимулы для развития платежной инфраструктуры для безналичных операций, расширен и усовершенствован системе гарантирования вкладов и тому подобное.

Инновации в финансовом секторе охватывать широкий спектр действий, среди которых, в частности: развитие системы удаленной идентификации BankID, создание платформы для краудфандинга и венчурного капитала, а также регуляторных "песочниц" по типу sandbox, внедрение новых технологий для платежей и переводов, расширение доступа участников финансовых рынков к публичным реестрам, развитие big data, blockchain и облачных технологий.

Как отмечают в НБУ, реформы коснутся всех сегментов финансового сектора.

* Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР), Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (НКРЭКУ), Министерство финансов Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
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НБУ стратегия финсектора
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