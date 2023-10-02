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В Украине впервые присудили вознаграждение обличителю коррупции. Он получит 13,3 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 13:22
В Украине впервые присудили вознаграждение обличителю коррупции. Он получит 13,3 млн грн - Фото
Евгений Шевченко. Фото:facebook/yevhenshevchenko

Впервые суд принял решение о выплате вознаграждения обличителю коррупции, которая составит 13 млн 299 тыс. 950 грн. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС. Обличитель Евгений Шевченко сообщил о попытке подкупа за $6 млн руководителей антикорорганов в 2020 году.

Речь идет об организации взятки в $5 млн, которые назначались руководителю САП Назару Холодницкому . По данным следствия, у него хотели "купить" снятие подозрения с эксминистра Злочевского по делу о хищении стабилизационного кредита Реал Банка. Еще $1 млн, якобы, был предназначен для посредников.

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Также судьи Высшего антикоррупционного суда утвердили соглашение между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника ГУ ГНС в Киеве Николаем Ильяшенко – последним обвиняемым по делу о попытке подкупа за $6 млн руководителей антикорорганов. Таким образом, по делу о попытке подкупить Холодницкого за $5 млн не сел никто. Всем дали условно.

Шевченко  называют "внештатным работником НАБУ" с 2016 года.

В Facebook он сообщил, что данный эпизод квалифицирован как "мошенничество" и с этого миллиона долларов он, как обличитель, дополнительные $100 тысяч не получил, поскольку законом вознаграждение предусмотрено только за коррупционные преступления, а мошенничество в их перечень не входит.

"Впрочем, сегодняшнее решение суда, безусловно, является выдающимся достижением как для меня лично, так и для всей антикоррупционной системы в целом, ведь впервые в истории Украины гражданин за разоблачение коррупционного преступления получит от государства достойное вознаграждение. Это выводит роль обличителя на новый, в частности, финансово интересный уровень", – написал Шевченко.

Наталия Софиенко
коррупциянабуевгений шевченко
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