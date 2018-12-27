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В Украине введена монетизация субсидий: как это будет работать
27.12.2018, 12:38

В Украине введена монетизация субсидий: как это будет работать

В Украине введена монетизация субсидий: как это будет работать

Правительство вводит монетизацию льгот и субсидий

Кабинет министров 27 декабря принял постановление о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме. Правила назначения помощи в оплате коммунальных платежей остаются неизменными. Меняется только алгоритм ее выплаты, сообщает пресс-служба правительства.

Монетизация будет осуществляться в три этапа. Уже с 1 января 2019 года участвовать в монетизации льгот и субсидий будут те семьи, которые обратятся за помощью впервые. Субсидия от государства будет поступать на их персональный аккаунт в Ощадбанке. Банк будет рассчитываться за субсидианта с поставщиками коммунальных услуг и сразу информировать SMS-сообщением граждан о том, сколько им осталось доплатить за коммуналку.

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Тем семьям, которые участвуют в монетизации, не нужно будет ежемесячно платить свой обязательный платеж отдельно за каждый вид услуги. Государство через Ощадбанк будет платить часть коммуналки, в пределах выделенной субсидии и социальных норм, а субсидианты доплачивать вторую часть счета.

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Например, домохозяйству выделена субсидия на газ, воду, электроэнергию в общем размере 1500 грн. А сумма всех коммунальных платежей составляет 2000 грн. 1500 субсидийных гривень Ощадбанк перечислит поставщикам услуг и проинформирует семью субсидианта о том, что ему осталось доплатить за коммуналку 500 грн.

С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период.

А с 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто является получателем жилищной субсидии, будет получать по результатам отопительного сезона наличными все, что было сэкономлено.

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Теги: субсидии, монетизация
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