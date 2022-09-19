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В Украине вырос налоговый долг почти на 17 млрд гривен с начала войны – Опендатабот

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 14:11
В Украине вырос налоговый долг почти на 17 млрд гривен с начала войны – Опендатабот - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

С начала войны в Украине налоговый долг вырос на 15%  или на 16,8 млрд гривен. На данный момент общая задолженность по налогам составляет более 124 млрд грн. Об это сообщает платформа Опендатабот, ссылаясь на данные Государственной налоговой службы.

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Аналитики отмечают, что за весь 2021 год налоговый долг в Украине вырос на 1,7 млрд грн, что в десять раз ниже накопленных долгов с начала войны.

Фото: Опендатабот

Одной из причин стремительного роста налоговых долгов может быть закрытие данных о долгах, поскольку предприниматели при выборе партнеров и контрагентов не могут увидеть, кто платит налоги, а кто перестал это делать с начала боевых действий.

"Закрытие данных Государственной налоговой службой не позволяет сознательному бизнесу выбирать контрагентов, которые поддерживают государство и платят налоги", – заявил Алексей Иванкин, руководитель Опендатабота.

По его словам, бизнесу нужно научиться жить в новых реалиях, а государству – открывать данные так, чтобы не ослаблять военный фронт и помогать экономическому.

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Наталія Фреїк
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война налоги бизнес долги
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