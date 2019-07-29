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29.07.2019, 19:31

В Украине выросла средняя зарплата - Госстат

В Украине выросла средняя зарплата - Госстат

Реальная зарплата за год выросла на 8,1%

Средняя номинальная заработная плата в Украине в июне составила 10 783 грн, что на 5,3% больше, чем в мае и на 18%  - в годовом измерении. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Реальная зарплата в июне по сравнению с маем выросла на 5,8%, а по сравнению с июнем прошлого года - выросла на 8,1%.

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников наблюдался в Донецкой (на 27,7%), Сумской (20,2%), Днепропетровской (20%), Харьковской, Николаевской и Запорожской (на 19,9%), Волынской (19,3%), Полтавской (18,6%), Ривненской (18,2%), Винницкой (18,1%), Херсонской (17,7%) и Киевской (17,4%) областях.

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Самый высокий уровень зарплат в июне зафиксирован в Киеве (15 650 грн), самый низкий - в Кировоградской области (8 574 грн).

Данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Исследование Госстата включает только данные об официально трудоустроенных работниках.

Номинальная зарплата - это количество денег, которые получает человек за свою работу, реальная - это количество товаров и услуг, которое можно приобрести на эти деньги. Реальную зарплату считают в соотношении к инфляции.
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Теги: средняя зарплата в Украине, зарплата, Госстат
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