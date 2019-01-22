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22.01.2019, 13:27

В Украине запускают единый счет для таможенных платежей

В Украине запускают единый счет для таможенных платежей

С 16 апреля "единый счет" станет обязательным для использования всеми предприятиями

23 января начинается тестовый период работы Единого казначейского счета (ЕКС) ГФС для уплаты предприятиями таможенных платежей. А с 16 апреля ЕКС будет использоваться всеми предприятиями в обязательном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

До 17 февраля тестирования ЕКС будет проводиться исключительно для Киевской городской и областной таможен, а с 18 февраля до 15 марта пройдет на всех таможнях Украины.

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С 16 марта по 15 апреля будет продолжаться переходный период введения ЕКС, когда платить таможенные платежи можно будет как на старые, так и на новые счета.

С 16 апреля "единый счет" будет использоваться всеми предприятиями в обязательном порядке.

Сейчас у каждой таможни есть собственный казначейский счет, поэтому предприниматель, осуществляющий таможенное оформление в различных таможнях, должен перечислять деньги на несколько отдельных счетов.

В Минфине считают, что ЕКС упростит эту процедуру. Поскольку предприятия смогут перечислять средства авансовых платежей на один счет ГФС, подавать таможенные декларации в любой таможне и платить таможенные платежи с единого авансового счета.

"Введение Единого казначейского счета для уплаты таможенных платежей позволит существенно сократить время таможенного оформления, четко регламентирует процедуру перечисления в госбюджет платежей, которые вносят во время таможенного контроля, а также будет способствовать ведению бизнеса в Украине", - сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Напомним, решение о введении ЕКС для таможенных платежей утверждено приказом Министерства финансов Украины №898 от 01.11.2017 "Об утверждении Порядка перечисления в государственный бюджет таможенных и других платежей, которые вносятся до/или во время таможенного оформления".

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Теги: таможня, единый казначейский счет, смарт-таможня, таможенные платежи
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