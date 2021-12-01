В Украину уже перевели денег больше, чем за весь 2020 год. В октябре рекорд – $1,4 млрд

Объем частных денежных переводов составил $11,98 млрд в январе-октябре 2021 года, что больше, чем за весь прошлый год – $11,93 млрд. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Сумма денежных переводов в октябре составила $1,36 млрд и это крупнейший месячный объем переводов за последние два года.

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В статистике денежных переводов НБУ учитывает как официальные, так и не официальные каналы переводов в Украину.

По официальным каналам поступило $6,63 млрд за десять месяцев текущего года. Из них через международные платежные системы – $2,59 млрд, через корсчета банков – $753 млн, как оплата труда – $3,28 млрд.

Через неформальные каналы в Украину переведено $5,35 млрд с начала года.

За 2020 год объем переводов в Украину составил $11,93 млрд. Самый высокий уровень зафиксирован в декабре ($1,109 млрд). В 2019 году переводы в Украину составляли почти $12 млрд. Тогда больше всего переводов в Украину поступало из США (18%), Израиля (14%) и Италии (9%).

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Роман Брыль

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