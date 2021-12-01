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В Украину уже перевели денег больше, чем за весь 2020 год. В октябре рекорд – $1,4 млрд

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 18:44
В Украину уже перевели денег больше, чем за весь 2020 год. В октябре рекорд – $1,4 млрд - Фото
Фото: depositphotos.com

Объем частных денежных переводов составил $11,98 млрд в январе-октябре 2021 года, что больше, чем за весь прошлый год – $11,93 млрд. Об этом сообщает Национальный банк Украины.  

Сумма денежных переводов в октябре составила $1,36 млрд и это крупнейший месячный объем переводов за последние два года. 

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В статистике денежных переводов НБУ учитывает как официальные, так и не официальные каналы переводов в Украину. 

По официальным каналам поступило $6,63 млрд за десять месяцев текущего года. Из них через международные платежные системы – $2,59 млрд, через корсчета банков – $753 млн, как оплата труда – $3,28 млрд. 

Через неформальные каналы в Украину переведено $5,35 млрд с начала года. 

В Украину уже перевели денег больше, чем за весь 2020 год. В октябре рекорд – $1,4 млрд

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Роман Брыль
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нацбанк денежные переводы международные платежные системы
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