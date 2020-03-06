В Великобритании мошенники заработали на коронавирусе $1 млн

В Великобритании жертвы мошенников заявили об убытках на общую сумму 800 000 фунтов ($1 млн). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение полиции Лондона.
Отмечается, что мошенники часто выдают себя за сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и используют различные схемы от доставки защитных масок до фишинговых атак через электронную почту.
В частности, получателю фишингового электронного письма предлагают список зараженных Covid-19 в его районе. Как отмечают в полиции, ссылка ведет на вредоносный веб-сайт или запрашивает платеж в биткойнах.