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В Великобритании мошенники заработали на коронавирусе $1 млн

В Великобритании мошенники заработали на коронавирусе $1 млн
06.03.2020, 16:28

Схемы мошенников варьируются от предложений о продаже средств защиты от коронавируса до фишинговых атак через электронную почту

В Великобритании жертвы мошенников заявили об убытках на общую сумму 800 000 фунтов ($1 млн). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение полиции Лондона.

Отмечается, что мошенники часто выдают себя за сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и используют различные схемы от доставки защитных масок до фишинговых атак через электронную почту.

В частности, получателю фишингового электронного письма предлагают список зараженных Covid-19 в его районе. Как отмечают в полиции, ссылка ведет на вредоносный веб-сайт или запрашивает платеж в биткойнах.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.
Андреева Анна
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Великобритания мошенники коронавирус
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