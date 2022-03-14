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В Верховной Раде подготовили новый закон для поддержки бизнеса. Что изменится

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 12:31
В Верховной Раде подготовили новый закон для поддержки бизнеса. Что изменится - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа

Налоговый комитет Верховной Рады единогласно утвердил текст нового закона о поддержке бизнеса №7137-д. Он будет принят в качестве альтернативы к законопроекту №7137, который включает нормы об уменьшении НДС и акциза на топливо, сообщил первый заместитель главы налогового комитета ВР народный депутат Ярослав Железняк

"Главное: по инициативе правительства на время военного положения для крупного бизнеса будет значительно расширена возможность воспользоваться опцией единого налога: лимит повышен с 10 млн до 10 млрд;  налог 2% от оборота; снятие ограничения по количеству рабочих; сняты ограничения по видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса); правительство получает право определять порядок уплаты налога", – уточнил нардеп. 

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Документ также включает около 40 новых норм и инноваций. В частности: 

- Устанавливается нулевая ставки акциза и 7% НДС на горючее.

- С 24 февраля 2022 года до конца года освобождаются от уплаты платы за землю плательщики за землю, расположенную на территориях, на которых ведутся боевые действия. 

- Устанавливается штраф в размере 8500 грн за необеспечение возможности оплачивать картами. 

- Санкции за нарушение закона об РРО не применяются до завершения военного положения. 

- С 1 марта до прекращения военного положения ФОП 1-3 групп не платят ЕСВ за себя. 

- Упрощенцам 2-3 групп разрешается не платить ЕСВ за мобилизованных работников. Такие суммы будут уплачены за счет госбюджета. 

- На период военного положения ФОП не платят ЕСВ, если не получают доход. 

- На период военного положения и в течение 3 месяцев после его окончания штрафы и пеня по ЕСВ не применяются, а проверки не проводятся. 

- На время военного положения + 30 дней убирается ответственность за несвоевременную оплату потребительских кредитов. 

- На время военного положения + 30 дней запрещается взыскание имущества по ипотеке и выселение жильцов. 

- Чиновникам устанавливается ограничения по заработной плате на время военного положения в размере до 10 минимальных зарплат, кроме непосредственно задействованных в мероприятиях необходимых для обороны Украины. 

Закон ожидает голосование сразу за основу и в целом, учтонил Железняк. 

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Роман Брыль
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