ВАКС арестовал экс-главу ГФС Насирова. Может выйти под залог в 523 млн грн

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда по ходатайству НАБУ и САП избрала меру пресечения бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову, подозреваемому в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Судья, заслушав участников процесса, частично удовлетворила ходатайство и применила к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 17 декабря 2022 года с альтернативой внесения 523,2 млн грн залога.

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В САП объясняют, что в случае внесения залога на Насирова будет возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову, не уезжать из Киева без разрешения, сообщать об изменении своего места проживания и работы, воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, носить электронный браслет.

По версии следствия, глава ГФС Украины при пособничестве своего советника в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за обеспечение возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам свыше 3,2 млрд грн.

Бывший глава ГФС является фигурантом еще одного уголовного дела НАБУ. Его судят по обвинению в причастности к "газовой схеме Онищенко" и нанесению ущерба государству на 2 млрд грн.

18 октября Насиров и Бахматюк получили подозрения во взяточничестве.

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Роман Бриль

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