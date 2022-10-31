ВАКС арестовал экс-главу ГФС Насирова. Может выйти под залог в 523 млн грн
Следственная судья Высшего антикоррупционного суда по ходатайству НАБУ и САП избрала меру пресечения бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову, подозреваемому в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба САП.
Судья, заслушав участников процесса, частично удовлетворила ходатайство и применила к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 17 декабря 2022 года с альтернативой внесения 523,2 млн грн залога.
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В САП объясняют, что в случае внесения залога на Насирова будет возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову, не уезжать из Киева без разрешения, сообщать об изменении своего места проживания и работы, воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, носить электронный браслет.
По версии следствия, глава ГФС Украины при пособничестве своего советника в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за обеспечение возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам свыше 3,2 млрд грн.
- Бывший глава ГФС является фигурантом еще одного уголовного дела НАБУ. Его судят по обвинению в причастности к "газовой схеме Онищенко" и нанесению ущерба государству на 2 млрд грн.
- 18 октября Насиров и Бахматюк получили подозрения во взяточничестве.
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