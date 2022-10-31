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ВАКС арестовал экс-главу ГФС Насирова. Может выйти под залог в 523 млн грн

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31.10.2022, 18:20
ВАКС арестовал экс-главу ГФС Насирова. Может выйти под залог в 523 млн грн - Фото
Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда по ходатайству НАБУ и САП избрала меру пресечения бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову, подозреваемому в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба САП.  

Судья, заслушав участников процесса, частично удовлетворила ходатайство и применила к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 17 декабря 2022 года с альтернативой внесения 523,2 млн грн залога. 

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В САП объясняют, что в случае внесения залога на Насирова будет возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову, не уезжать из Киева без разрешения, сообщать об изменении своего места проживания и работы, воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, носить электронный браслет. 

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По версии следствия, глава ГФС Украины при пособничестве своего советника в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за обеспечение возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам свыше 3,2 млрд грн. 

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Роман Бриль
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