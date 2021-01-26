"Вакцинный национализм" богатых стран может обойтись миру почти в $10 трлн – исследование

Развитые страны, которые имеют доступ к вакцине от COVID-19, могут потерять от $203 млрд до $5 трлн, если не обеспечат вакцинами развивающиеся страны. Ущерб для глобальной экономики может составить 7% от мирового ВВП до COVID-19 ($1,5-$9,2 трлн), говорится в новом исследовании Международной торговой палаты (ICC).

Ущерб будет зависеть от силы торговых и производственных связей между странами. Ранее возможный ущерб от "вакцинного национализма" оценивали в $119-$153 млрд в 2021 году.

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"Ни одна экономика не сможет полностью восстановиться, пока у нас не будет глобального равноправного доступа к вакцинам, терапевтическим и диагностическим средствам. Чем более открыта экономика, тем сильнее должен быть экономический стимул для обеспечения доступа торговых партнеров к вакцинам", – говорится в исследовании.

Более чем половина всего возможного глобального ущерба ($4,5 трлн) приходится на богатые страны. При этом, дефицит финансирования Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 составляет $26 млрд, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гейбрейесус.

"Вакцинный национализм может служить краткосрочным политическим целям. Справедливость в вопросах вакцин соответствует среднесрочным и долгосрочным экономическим интересам каждой страны. Богатые страны внедряют вакцины, а наименее развитые страны мира наблюдают и ждут", – подчеркнул глава ВОЗ Гейбрейесус, комментируя результаты исследования ICC.

18 января глава ВОЗ сообщил, что мир – на грани катастрофического морального провала из-за неравномерного распределения вакцин от COVID-19. По его словам уже более 39 млн доз вакцины получили 49 богатых стран. При этом на одну бедную страну приходилось всего 25 доз вакцины.

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Александр Мясищев

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