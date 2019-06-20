Валовый внешний долг Украины сократился

Валовый внешний долг Украины на конец первого квартала 2019 года сократился на $300 млн - с $114,7 млрд до $114,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Относительно ВВП, по данным НБУ, долг сократился с начала года с 87,8% до 85.4%.

Согласно информации регулятора, долг в секторе общего госуправления вырос на $1 млрд до $41,1млрд.

Долг Национального банка сократился на $200 млн и составил $7.7 млрд (5,8% от ВВП).

Долг сектора других депозитных корпораций Украины на конец первого квартала Украины сократился на $600 млн до $5,2 млрд (3.9% от ВВП).

В целом внешний долг других секторов экономики сократился на $500 млн, составив $60,4 млрд (45% от ВВП).

По данным НБУ, основной валютой внешних заимствований Украины на конец первого квартала 2019-го был доллар США: его доля составляла 70,9% от общего объема внешнего долга и сократилась за квартал на 0,5 процентных пункта.

Также, по информации регулятора, сократился долг перед МВФ: с 11.3% до 10.9%.

В то же время доля заимствований в евро выросла с 14% до 14,4%, в гривне - увеличилась до 1,3% от объема долга (с 0,9% на конец 2018).

Внешний долг Украины в рублях, по информации регулятора, почти не изменился, составив 1,6% от объема внешних обязательств.