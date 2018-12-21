Валовый внешний долг Украины вырос почти на $1 млрд

Валовый внешний долг Украины в третьем квартале 2018 года вырос на $985 млн, или на 0,9% - до $114,74 млрд. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на Национальный банк Украины.

На конец третьего квартала долг сектора государственного управления составил $38,28 млрд, долг центрального банка – $6,75 млрд, долг прочих депозитных корпораций - $5,81 млрд, долг других секторов - $54,09 млрд, прямые инвестиции (межфирмовый долг) – $9,82 млрд.

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С начала года валовый внешний долг сократился на $709 млн, или на 0,6%.

Валовый внешний долг Украины на 1 января 2018 года составлял $115,45 млрд, что на $2,93 млрд, или на 2,6% выше показателя годом ранее.